Hit kolač od tri sastojka koji se pravi za pet minuta

Društvenim mrežama već sedmicama se širi recept za brzi kolač koji pokazuje da za ukusan desert nije uvijek potrebno provesti mnogo vremena u kuhinji. Dovoljna su tri osnovna sastojka, nekoliko minuta pripreme i malo strpljenja da se kolač ohladi.

Ovaj desert posebno je praktičan kada se iznenada najave gosti ili kada poželite nešto slatko, a nemate volje za dugim pripremama, pečenjem i pranjem gomile posuđa.

Recept je postao popularan jer ga mogu napraviti i oni koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji. Dodatna prednost je što se ukus može mijenjati izborom soka. Sok od narandže daje svježinu i lijepu boju, višnja podsjeća na klasične voćne deserte, a mogu se koristiti i sok od borovnice, breskve ili drugo voće po želji.

Sastojci

Za pripremu ovog kolača potrebno je:

100 grama šećera

1 litar voćnog soka, odnosno oko pet čaša, narandža, višnja ili sok po izboru

120 grama kukuruznog škroba, otprilike jedna šolja

kokosovo brašno za uvaljavanje, po želji

Kako se pravi hit kolač za 5 minuta korak po korak

Priprema je jednostavna i podsjeća na kuhanje pudinga. U šerpu sipajte pet čaša voćnog soka i stavite je na umjerenu temperaturu.

Dok se sok lagano zagrijava, dodajte kukuruzni škrob i odmah počnite miješati žicom za mućenje kako se ne bi stvorile grudvice.

Nakon toga dodajte šećer i nastavite kuhati uz stalno miješanje. Smjesa će se za nekoliko minuta zgusnuti i dobiti izgled sjajne kreme.

Kada postane gusta i počne se odvajati od ivica šerpe, sklonite je sa ringle.

Hlađenje, kalupi i finalni izgled

Pripremite kalupe po želji, silikonske ili metalne, i prije sipanja smjese ih dobro nakvasite hladnom vodom. Ovaj korak je važan jer pomaže da se kolač kasnije lakše izvadi iz kalupa.

Gustu smjesu sipajte u kalupe, poravnajte kašikom i ostavite da se potpuno stegne.

Kada se kolač ohladi, kalupe okrenite i lagano protresite. Komade uvaljajte u kokosovo brašno, poredajte na tanjir i poslužite.

Za svečaniju verziju, osim kokosa, možete dodati mljeveni keks ili rendanu čokoladu.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Iako je recept jednostavan, početnici najčešće griješe kod dodavanja škroba. Ako se sok previše zagrije prije nego što dodate škrob, mogu se stvoriti grudvice koje je teško razbiti.

Drugi čest problem je premalo škroba u odnosu na količinu tečnosti, zbog čega se kolač ne stegne dovoljno. Zato je najbolje držati se navedenih proporcija.

Za izraženiji ukus, sok od narandže možete pojačati naribanom koricom limuna ili kašičicom vanilije.

Za odrasle goste zanimljiva varijanta može biti sok od višnje uz nekoliko kapi rakije od višnje, čime desert dobija bogatiji ukus i izgled poslastičarskog kolača.