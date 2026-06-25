Kerim Alajbegović ušao u historiju: Zmaj koji je obilježio veliku noć BiH

Kerim Alajbegović obilježio je sinoćnju pobjedu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara rezultatom 3:1, u utakmici koja će ostati zapisana kao jedan od najvažnijih trenutaka bh. fudbala na svjetskoj sceni.

Zmajevi su u odlučujućem meču grupne faze pokazali karakter, mirnoću i kvalitet, a posebno se izdvojio mladi Kerim Alajbegović, koji je pogotkom u 29. minuti otvorio put ka velikoj pobjedi. Njegov gol nije bio samo važan za rezultat, nego i historijski, jer se Alajbegović našao među najmlađim strijelcima u historiji FIFA Svjetskog prvenstva.

Kerim Alajbegović među najmlađim strijelcima Mundijala

Prema grafici FIFA Svjetskog prvenstva, Kerim Alajbegović je gol protiv Katara postigao sa 18 godina i 276 dana, čime se upisao na listu najmlađih strijelaca u historiji Mundijala. Na toj listi nalaze se velika fudbalska imena, među njima Pele, Michael Owen, Kylian Mbappe, Lionel Messi i Lamine Yamal, što dodatno govori o veličini trenutka koji je mladi bh. reprezentativac priredio navijačima.

Za Bosnu i Hercegovinu ovaj podatak ima posebnu težinu. Nakon prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, Zmajevi su sada došli do rezultata koji ima historijski značaj, a upravo je Kerim Alajbegović postao jedno od najvećih imena ove generacije.

BiH je protiv Katara slavila rezultatom 3:1 u Seattleu, a Alajbegović je postigao prvi gol na utakmici. Reuters je objavio da je Bosna i Hercegovina tom pobjedom izborila plasman u rundu 32, dok je The Guardian naveo da je trijumf protiv Katara vjerovatno osigurao prolaz dalje sa četiri boda iz grupne faze.

Najbolji igrač meča i simbol nove generacije

Kerim Alajbegović je nakon utakmice proglašen za najboljeg igrača meča, što je dodatno zaokružilo noć za pamćenje. Mladi fudbaler je pokazao zrelost koja se rijetko viđa u njegovim godinama, a pogodak protiv Katara stigao je u trenutku kada je reprezentaciji BiH bila potrebna sigurnost, energija i konkretan potez.

Osim Alajbegovićevog gola, BiH je do pobjede došla i nakon autogola Katara, dok je pobjedu potvrdio Ermin Mahmić u završnici susreta. Katar je u prvom poluvremenu smanjio prednost preko kapitena Hassana Al-Haydosa, ali Zmajevi nisu dozvolili potpuni povratak protivnika u utakmicu.