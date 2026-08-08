Prvi nastup Kerima Alajbegovića za Juventus: Dobio priliku protiv Intera

Kerim Alajbegović upisao je prve minute u dresu Juventusa, nakon što mu je priliku u prijateljskom susretu protiv Intera pružio trener Luciano Spalletti.

Dvoboj dva italijanska velikana igra se u australskom Perthu, na stadionu Optus, a Alajbegović je na teren ušao početkom drugog poluvremena.

U trenutku njegovog ulaska Juventus je imao zaostatak od 0:1, a bh. reprezentativac zamijenio je Kenana Yildiza.

Inter je poveo u 20. minuti. Ange-Yoan Bonny probio je po lijevoj strani, nakon čega je pronašao Federica Dimarca, koji je preciznim udarcem savladao Michelea Di Gregorija.

Nerazzurri su prednost udvostručili u 62. minuti kada je Andy Diouf pogodio za 2:0.

Za Alajbegovića je ovo bila prilika da u debiju pokaže kvalitet novom treneru i izbori svoje mjesto u konkurenciji za naredne utakmice Juventusa.

Bh. reprezentativac ovog ljeta napravio je veliki iskorak u karijeri, a debi protiv jednog od najvećih rivala Juventusa predstavlja važan trenutak u njegovom dolasku u torinski klub.