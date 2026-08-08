Tragedija kod Zavidovića: Mladić se utopio u rijeci Krivaji

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Tragedija se dogodila danas na području Zavidovića, gdje se u rijeci Krivaji utopio mladić.

Prema informacijama koje je za Fenu potvrdila dežurna službenica u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila na kupalištu Pjenovac.

Stradao je M. V. iz Zavidovića, rođen 2002. godine.

Okolnosti pod kojima je došlo do utapanja za sada nisu poznate, a više informacija o događaju trebalo bi biti poznato nakon što nadležni organi završe potrebne aktivnosti.

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