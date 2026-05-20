Dogovoreno formiranje pravnog tima za rješavanje problema radnika „Krivaja“

Krivaja Zavidovići: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je s predstavnicima radnika „Krivaje“ o dugogodišnjim problemima ovog nekadašnjeg industrijskog giganta iz Zavidovića.

Sastanku je prisustvovala i gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić-Smailhodžić, a razgovarano je o radničkim potraživanjima, uvezivanju staža, statusu imovine i mogućim rješenjima koja bi bila zakonita i održiva.

Kako je istaknuto, problem „Krivaje“ traje godinama i obuhvata posljedice ranijih privatizacijskih procesa, stečajne postupke, neriješene imovinsko-pravne odnose i obaveze prema radnicima.

„Ljudi koji su godinama radili u Krivaji, koji su gradili ovu firmu i ovaj grad, ne smiju biti zaboravljeni. Naša obaveza je da ih saslušamo, da ne bježimo od problema i da kroz institucije tražimo rješenja. Radnici moraju biti u fokusu, jer iza svake brojke stoji čovjek, porodica i godine poštenog rada“, poručio je ministar Lakić.

Naglašeno je da su Vlada FBiH i resorno ministarstvo ranije poduzimali aktivnosti kako bi se pomoglo radnicima „Krivaje“ i „Krivaje Mobel“, posebno kroz programe uvezivanja radnog staža i stvaranja uslova za penzionisanje.

Na sastanku je dogovoreno formiranje pravnog tima koji će činiti predstavnici radnika, Vlade FBiH, Zeničko-dobojskog kantona, Grada Zavidovića i drugih institucija po potrebi. Zadatak tima bit će da, na osnovu dokumentacije i činjenica, razmotri pravne i ekonomske mogućnosti za zaštitu radničkih prava, očuvanje imovine i eventualno stavljanje imovine u funkciju nove proizvodnje.

Rok za realizaciju ovog dogovora je kraj juna ove godine.