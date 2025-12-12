Rukometaši Slobode u nedjelju dočekuju Krivaju u Mejdanu

Rukometni klub Sloboda u 12. kolu Premijer lige BiH u nedjelju, 14. decembra, dočekuje Krivaju iz Zavidovića. Susret će biti odigran u Maloj dvorani SKPC Mejdan, s početkom u 19:00 sati.

Na konferenciji su govorili trener Emir Suhonjić i igrač Mak Hajdarević, naglašavajući važnost predstojećeg duela za nastavak sezone.

Trener Suhonjić je istakao da ekipa mora ponoviti borbenu i disciplinovanu igru iz meča protiv Borca, kada su upisali vrijednu pobjedu.

„Ishod ove utakmice je od izuzetne važnosti za nas. Dobro smo skautirali Krivaju i uvjeren sam da imamo kvalitet da im se suprotstavimo u najboljem svjetlu. Bodovi će pripasti ekipi koja bude više željela pobjedu i pravila manje grešaka. Zahvaljujem navijačima na dosadašnjoj podršci i pozivam ih da nam pomognu kao protiv Borca“, poručio je Suhonjić.

Mak Hajdarević je dodao da su se tokom sedmice intenzivno pripremali za duel sa Krivajom.

„Respektujemo ih, riječ je o mladoj i kvalitetnoj ekipi. Ipak, dat ćemo sve od sebe da bodovi ostanu u Tuzli. Ovo može biti najvažnija utakmica ovog dijela sezone za obje ekipe. Pozivam naše navijače da budu naš osmi igrač“, izjavio je Hajdarević.

Iz Slobode pozivaju publiku da podrži ekipu u Mejdanu i pomogne u borbi za nove bodove.