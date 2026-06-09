Nova dva rukometaša iz omladinskog pogona potpisala za Slobodu

Još dva mlada rukometaša potpisala su prve višegodišnje profesionalne ugovore sa tuzlanskom Slobodom.

Riječ je o Amaru Mehmedbegoviću i Ensaru Ahmetoviću, igračima koji su ponikli u Školi rukometa Slobode, a koji će u narednom periodu biti dio domaće baze igrača na koju klub računa u izgradnji prvog tima.

Iz Slobode su naveli da ovim potezom nastavljaju realizaciju dugoročnog plana, čiji je cilj osiguravanje budućnosti kluba kroz vlastiti omladinski pogon.

Mehmedbegović i Ahmetović ugovore su potpisali nakon što su dan ranije profesionalni angažman dobila još četvorica njihovih saigrača. Time se, kako ističu iz kluba, nastavlja formiranje okosnice tima koju će činiti igrači iz vlastite škole rukometa.

U klubu naglašavaju da su mladi rukometaši ovaj trenutak zaslužili radom, zalaganjem i napretkom kroz omladinske selekcije, te da njihovo potpisivanje ugovora predstavlja dodatni motiv i za ostale dječake koji treniraju u školi rukometa.

Iz Slobode su Amaru i Ensaru poželjeli mnogo uspjeha, dobrih utakmica i zajedničkih pobjeda u crveno-crnom dresu.