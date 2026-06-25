Dževad Jahić ponovo u crveno-crnom: Nova uloga u RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda nastavlja jačati stručni štab uoči nove sezone. Tuzlanski klub saopćio je da se u njegove redove vraća Dževad Jahić, koji će u narednom periodu obavljati funkciju pomoćnog trenera i biti saradnik šefa stručnog štaba Emira Suhonjića.

Iz RK Sloboda ističu da će Jahićevo bogato iskustvo i taktičko znanje biti značajni za ostvarenje klupskih ambicija u predstojećoj sezoni.

Osim angažmana u prvom timu, Jahić je imenovan i za nadzornika omladinskog pogona, gdje će imati važnu ulogu u radu sa mladim rukometašima i razvoju budućih prvotimaca Slobode.

Dževad Jahić ostavio je značajan trag u tuzlanskom klubu, kako kao igrač tako i kao trener. Tokom igračke karijere nastupao je za Slobodu, dobojsku Slogu i Šid, dok je kao trener sticao iskustvo na klupskom i reprezentativnom nivou.

Između ostalog, obavljao je funkciju selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a ranije je radio i u Slobodi, Jedinstvu i Zmaju od Bosne, kao glavni i pomoćni trener.