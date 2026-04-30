Sloboda poražena u Doboju, revanš u srijedu u Mejdanu

Rukometaši Slobode poraženi su u Doboju od ekipe Sloge rezultatom 35:32 u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH.

Tuzlanski tim će priliku za prolazak dalje tražiti u revanš susretu, koji je na rasporedu u srijedu od 18:30 sati u SKPC Mejdan.

Sloga u Tuzlu dolazi s tri gola prednosti, što znači da Slobodu očekuje zahtjevan zadatak pred domaćom publikom. Ipak, rezultat iz prvog meča ostavlja otvorenu borbu za plasman u narednu fazu takmičenja.

Revanš u Mejdanu bit će prilika da rukometaši Slobode, uz podršku navijača, pokušaju nadoknaditi zaostatak i izboriti mjesto u polufinalu Kupa BiH.