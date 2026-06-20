Cigarete bi u ovoj evropskoj zemlji mogle koštati više od 11 eura

Cigarete u Njemačkoj mogle bi u narednim godinama znatno poskupjeti, ukoliko budu usvojeni planovi tamošnjeg ministarstva finansija o postepenom povećanju poreza na duhan.

Prema nacrtu zakona u koji je uvid imala njemačka novinska agencija dpa, prosječna cijena pakovanja od 20 cigareta mogla bi porasti sa oko 8,80 eura u 2027. godini na približno 11,40 eura do 2030. godine.

Porezni dio maloprodajne cijene povećao bi se sa oko 4,40 eura na 5,75 eura po pakovanju. Planirana povećanja odnosila bi se i na druge uobičajene duhanske proizvode, prenosi Fenix Magazin.

Glasnogovornik ministarstva finansija rekao je da će prijedlog “također služiti zaštiti javnog zdravlja i u skladu je s ciljem smanjenja stope pušenja među mladima i odraslima”.

On je dodao da je jačanje državnih prihoda važan dio napora za konsolidaciju javnih finansija.

Ministarstvo očekuje da bi ova mjera mogla donijeti milijarde eura dodatnih prihoda. Prema nacrtu, dodatni porezni prihodi iznosili bi oko 756 miliona eura u 2027. godini, zatim 1,6 milijardi eura u 2028., 2,5 milijardi eura u 2029. i 3,6 milijardi eura u 2030. godini.

Cigarete su u Njemačkoj i dalje relativno jeftine u poređenju sa susjednim zapadnoevropskim zemljama. Prema podacima Njemačkog udruženja za cigarete, kutija od 20 cigareta u Njemačkoj je 2024. godine u prosjeku koštala 7,33 eura, dok je u susjednoj Francuskoj prosječna cijena iznosila 12,07 eura.