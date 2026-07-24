Klopp i Zidane otvaraju novu eru: Mogu li klupski velikani preporoditi Njemačku i Francusku?

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijelo je razočarenje Njemačkoj i Francuskoj, ali i početak velikih promjena na klupama evropskih reprezentacija. Jürgen Klopp preuzeo je Njemačku, dok bi Zinedine Zidane uskoro trebao postati novi selektor Francuske, zbog čega se već postavlja pitanje mogu li treneri koji su obilježili klupski fudbal isti uspjeh prenijeti na reprezentativnu scenu.

Njemački nogometni savez potvrdio je da će Klopp 15. augusta naslijediti Juliana Nagelsmanna. Potpisao je četverogodišnji ugovor, a predvodit će reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030. godine.