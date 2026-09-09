Amra Imširagić u BKC-u Tuzla predstavlja novu knjigu o roditeljstvu

Amra Imširagić predstavit će u četvrtak, 10. septembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona novu knjigu „Kako odgojiti dijete da ne ispadne poput mojeg“.

Promocija će biti održana u Plavoj sali BKC-a Tuzla s početkom u 18 sati.

Nova knjiga nastala je iz želje autorice da roditeljima ponudi drugačiji pogled na odgoj djece, zasnovan na iskustvu, stručnom radu i boljem razumijevanju potreba djeteta.

Razgovor o odgoju i roditeljstvu

Tokom promocije bit će otvorene teme koje se odnose na roditeljstvo, svakodnevne izazove u odgoju djece i odnose unutar porodice.

Kako je najavljeno, susret s publikom neće biti ograničen samo na predstavljanje novog izdanja, već će biti prilika i za širi razgovor o tome kako djeci pružiti sigurnost, podršku i prostor da razvijaju vlastitu ličnost.

Bit će predstavljena i ranija djela

Književno veče bit će posvećeno i drugim djelima dr. sc. Amre Imširagić, među kojima su „Moć ili nemoć autoriteta nastavnika“, „S kim živiš u svojoj glavi“ i „Novine“.

Kroz predstavljanje knjiga publika će se moći upoznati s temama koje povezuju njen dosadašnji rad, od odgoja i obrazovanja, preko odnosa prema djeci, do izazova savremenog života.

Promocija knjige „Kako odgojiti dijete da ne ispadne poput mojeg“ bit će održana 10. septembra u 18 sati u Plavoj sali BKC-a Tuzla.