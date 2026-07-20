Semezdin Mehmedinović objavljuje „Tuzlanske stenograme“

Ali Huremović
Semezdin Mehmedinović objavljuje „Tuzlanske stenograme“

„Tuzlanski stenogrami“ naziv je nove knjige jednog od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića, koja će uskoro biti objavljena u ediciji Sandook.

Knjiga je u cijelosti nastajala tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, a predstavlja svojevrsni književni povratak gradu u kojem je proveo djetinjstvo i ranu mladost.

Mehmedinović u novom rukopisu donosi intimne zapise o Tuzli, sjećanjima, bolesti, umjetnosti i svakodnevnom životu. Posebnost knjige ogleda se i u načinu njenog nastanka, jer je najveći dio teksta autor izgovarao u mikrofon nakon što su mu zdravstveni problemi otežali dugotrajno pisanje na