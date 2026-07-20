Semezdin Mehmedinović objavljuje „Tuzlanske stenograme“

„Tuzlanski stenogrami“ naziv je nove knjige jednog od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića, koja će uskoro biti objavljena u ediciji Sandook.

Knjiga je u cijelosti nastajala tokom autorovog boravka i liječenja u Tuzli, a predstavlja svojevrsni književni povratak gradu u kojem je proveo djetinjstvo i ranu mladost.

Mehmedinović u novom rukopisu donosi intimne zapise o Tuzli, sjećanjima, bolesti, umjetnosti i svakodnevnom životu. Posebnost knjige ogleda se i u načinu njenog nastanka, jer je najveći dio teksta autor izgovarao u mikrofon nakon što su mu zdravstveni problemi otežali dugotrajno pisanje na