Tuzla: Promocija knjige „Bošnjaci u Republici Turskoj – Karamursel i Halilbejli“

U Tuzli će biti održana promocija knjige „Bošnjaci u Republici Turskoj – Karamursel i Halilbejli“ autora Zlatka Hadžiomerovića, u organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Tuzla.

Promocija je zakazana za 12. februar 2026. godine u 18:00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (BKC Tuzla), navedeno je u pozivu organizatora.

Riječ je o djelu koje donosi historijski prikaz bošnjačkog iseljeništva u Republici Turskoj, s posebnim fokusom na mjesta Karamursel i Halilbejli, te tematizira porijeklo, identitet i kulturno pamćenje bošnjačkih zajednica u toj zemlji. Organizatori navode da će promocija biti prilika za razgovor s autorom i promotorima o temi i značaju knjige za razumijevanje migracija i naslijeđa Bošnjaka u Turskoj.

Događaj organizuje Regionalni odbor VKBI Tuzla, a iz ove institucije u pozivu poručuju da je promocija otvorena za javnost.

