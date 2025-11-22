Knjiga “Srebrenica 30” predstavljena u Italiji: Glas istine, opomene i hrabrosti

U italijanskom gradu Bolzano održana je promocija knjige “Srebrenica 30”, projekat na kojem su radili Andrea Rizza Goldsten, koordinator iz fondacije Arci Nacionale Bolzano, novinar Dragan Bursać i Hasan Nuhanović.

Knjiga “Srebrenica 30” kroz slike i riječi govori o genocidu bez propagandnih naslaga i floskula, predočava ljudima šta se događalo devedesetih na Balkanu, ali još više zašto se dogodilo. To je knjiga istine, opomene i sjećanja.

Bursać je rekao da mu je velika čast što je kao koautor sudjelovao u stvaranju ovu knjige, u pisanju koje stoji rame uz rame s riječima čovjeka koj je svjedok najveće tame i najveće hrabrosti našeg vremena Hasana Nuhanovića.

Nuhanović, preživjeli svjedok genocida u Srebrenici, autor dvije knjige Pod zastavom UN i Zbijeg, čovjek koji je svoj život posvetio istini i pravdi, publici je pričao o najtežem periodu njegovog života o mjestima mučenja, stradanja, ubijanja, mjestu genocida, te o periodu poslije završetka rata.

Konzulica Arijana Džogović se zahvalila Nuhanoviću, Bursaću i Goldsteinu na izuzetnom trudu i zalaganju u istrajnosti na širenju istine o genocidu u Srebrenici. Također se zahvalila i Evi Unterhiner, predsjednici Udruženja Teatro Zappa Theater, finansijeru projekta Srebrenica 30, kao i na svim drugim projektima koje radi za Bosnu i Hercegovinu, Sergio Banagura, direktoru Arci Nacionale Bolzano, Edgar Libri, Teatro Zappa Merano u partnerstvu s Arci Bolzano-Bozen, Autonomnoj pokrajini Bolzano-Južni Tirol i Ministarstvu rada i socijalne politike i drugim koji su učesvovali u izdavanju knjige Srebrenica 30.

Promociji su prisustvovali Sergio Bonagura, direktor Arci Nacionale Bolzano, Stefan Petrungara, docent za historiju i istočnu Evropu na Univerzitetu Ca Foscari u Veneciji, Eva Unterhiner iz theatra Zappa i Arijana Džogović, konzulica u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Milanu.

Na kraju promocije publika je mogla uzeti primjerak knjige “Srebrenica 30”.