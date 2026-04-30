Predsjednik NS Italije: Sramotno je tražiti da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu

Predsjednik Nogometnog saveza Italije Gabriele Gravina poručio je da su prijedlozi da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu 2026. godine “sramotni”, naglasivši da se nastup na Mundijalu mora izboriti na terenu.

Italija se treći put zaredom nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, nakon poraza od Bosne i Hercegovine u finalu baraža, a Gravina je nakon toga podnio ostavku na mjesto predsjednika saveza.

“Na ostavku me niko nije prisilio, to je isključivo moj lični izbor. Obećao sam navijačima da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo i nažalost, to obećanje nisam uspio ispuniti”, rekao je Gravina u intervjuu za emisiju “Otto e mezzo” na televiziji La7.

Dodao je da odlazak iz saveza smatra činom odgovornosti, ali ne i priznanjem potpunog neuspjeha.

“Bio je to čin ljubavi i odgovornosti. Nisam osoba koja popušta pod pritiskom, odluke donosim mirno i promišljeno. Smatram da nisam podbacio. Ako govorimo o pojedinačnim neuspjesima, onda jesam, ali ako govorimo o cjelokupnim aktivnostima i projektima koje smo proveli, naš savez je među najcjenjenijima u Evropi i svijetu”, poručio je Gravina.

On je istakao da se Nogometnom savezu Italije često pripisuju odgovornosti koje nema, jer savez nadzire rad više reprezentacija, a ne samo seniorskog tima.

“Italijani savezu pripisuju odgovornosti koje on nema. Triput se nismo plasirali na Svjetsko prvenstvo i obrazac je uvijek isti, traži se žrtveni jarac”, rekao je Gravina.

Prijedlog da Italija zamijeni Iran ranije su odbacili i italijanski sportski zvaničnici, navodeći da bi takav potez bio neprimjeren i suprotan sportskom principu da se plasman mora izboriti kroz kvalifikacije.

Gravina je dodao da i dalje stoji iza odluke da za selektora postavi Gennara Gattusa nakon odlaska Luciana Spallettija.