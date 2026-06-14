Sporazum sve neizvjesniji: Iran zatrpao tunele i postavio mine oko zaliha uranija

Iran je proteklih sedmica značajno pojačao mjere zaštite svojih zaliha visoko obogaćenog uranija, navode izvori upoznati s američkim obavještajnim podacima.

Prema tvrdnjama američkih medija, Teheran je zatrpavao tunele i dodatno osiguravao prilaze podzemnim skladištima, čime je otežan pristup materijalu koji se smatra gotovo dovoljnim za proizvodnju nuklearnog oružja.

Američki zvaničnici vjeruju da se najveći dio ovih zaliha nalazi u urušenim tunelima nuklearnog kompleksa Isfahan, u centralnom dijelu Irana. Stručnjaci upozoravaju da bi eventualni pristup tom materijalu zahtijevao tešku mehanizaciju i složene sigurnosne operacije, što bi znatno usporilo svaki pokušaj njegovog preuzimanja ili uništavanja, piše CNN.

Ove informacije dolaze u trenutku kada Washington i Teheran vode intenzivne pregovore o mogućem sporazumu prema kojem bi Iran predao svoje zalihe obogaćenog uranija Sjedinjenim Američkim Državama.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je više puta naglašavao da je osiguravanje i uklanjanje tog materijala jedan od ključnih ciljeva pregovora o okončanju sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Stručnjaci za nuklearnu sigurnost upozoravaju da bi dodatni problem mogao nastati ukoliko Iran u budućnosti bude tvrdio da je dio uranija postao nedostupan ili da ga nije moguće izvući iz podzemnih skladišta. Takav razvoj situacije mogao bi otežati međunarodnu provjeru ispunjava li Teheran obaveze iz eventualnog sporazuma.

Američke vojne strukture ranije su razmatrale mogućnost operacije preuzimanja uranija, ali je procijenjeno da bi takva misija nosila previsok rizik.

Čak i ako dogovor bude postignut, stručnjaci procjenjuju da bi uklanjanje i sigurno zbrinjavanje iranskih zaliha uranija moglo trajati sedmicama, uz angažman specijalizovanih timova i savremene opreme za nuklearnu sigurnost.