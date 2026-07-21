Iran tvrdi da je izveo novi val napada na američke baze u Kuvajtu

Iranska vojska saopćila je da je izvela drugi val ciljanih napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, tvrdeći da su pogođene tri značajne vojne instalacije.

Prema navodima Teherana, na meti su bile administrativne zgrade, komunikacijska oprema, prostor za helikoptere i objekti u kojima borave američki vojnici.

Iranski zvaničnici navode da je cilj operacije bio umanjiti logističke, komandne i zračne kapacitete američkih snaga u Zaljevu. Među navedenim metama je Kamp Arifjan, važno logističko sjedište američke vojske, gdje su, prema iranskim tvrdnjama, gađani mobilni raketni sistemi HIMARS.