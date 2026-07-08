Iran zaprijetio zatvaranjem Hormuškog moreuza u slučaju novih američkih napada

Iran bi mogao zatvoriti Hormuški moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države pokrenu nove vojne operacije protiv te zemlje, prenosi iranska državna televizija Press TV, pozivajući se na sigurnosni izvor. Ova poruka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost novih udara na iranske ciljeve.

Prema navodima istog izvora, Teheran će, u slučaju nove američke vojne intervencije, odgovoriti znatno snažnije nego ranije te će gađati najmanje dvostruko više ciljeva. Također je poručeno da Iran neće praviti razliku između američkih snaga i njihovih saveznika u regiji.

Istovremeno, Korpus čuvara islamske revolucije saopćio je da je tokom noći izveo napade na 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da je riječ o odmazdi za posljednje američke akcije. Ipak, ove tvrdnje još uvijek nisu potvrđene iz nezavisnih izvora, zbog čega nije moguće utvrditi stvarni obim i posljedice napada.

Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora, kroz koji prolazi približno 20 posto globalnog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina. Njegovo moguće zatvaranje moglo bi izazvati nove poremećaje na svjetskom energetskom tržištu i dodatno povećati cijene energenata.