SAD izvele nove napade na Iran, Teheran odgovorio napadima na američke baze

Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su zračne napade na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranski napad na naftni tanker u Hormuškom tjesnacu.

Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da su mete napada bila skladišta projektila i dronova, kao i obalne radarske stanice. Teheran je optužio za novo kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Iranske vlasti, s druge strane, za prekid primirja odgovornim smatraju isključivo Sjedinjene Američke Države. Iranski mediji objavili su da je više eksplozija odjeknulo u južnim regijama Sirik i Kešm, nakon američkih zračnih udara.

Trump je naglasio da bi dalji razvoj situacije mogao imati ozbiljne posljedice po Islamsku Republiku Iran.

Američka centralna komanda saopćila je da su tokom operacije gađani objekti vojne infrastrukture, komunikacijski sistemi, položaji protuzračne odbrane, skladišta bespilotnih letjelica i lokacije povezane s postavljanjem mina.

Kao odgovor na američke napade, Iran je izveo udare na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, koristeći dronove i druge vojne kapacitete.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde upozorio je da će na svaki budući napad odgovoriti još snažnije. Američki zvaničnik potvrdio je da su napadi izvedeni, ali da za sada nema prijavljenih američkih žrtava niti veće materijalne štete.