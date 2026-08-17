Požar kod Bosanskog Grahova zahvatio više od 1.000 hektara šume

Adin Jusufović
Bosansko grahovo

Požar kod Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a vatra je na području Risovca zahvatila više od 1.000 hektara visoke šume. Gašenje dodatno otežavaju jak i promjenjiv vjetar, nepristupačan teren te nedostatak ljudstva i opreme.

U gašenje se od jutarnjih sati ponovo uključio helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok je prethodnog dana djelovao i protupožarni avion Air Tractor.

Prema informacijama Civilne zaštite Kantona 10, stanje na požarištu zasad se nije značajnije promijenilo, a vatrogasne i druge službe kontinuirano pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

Na terenu su pripadnici DVD-a Korita, Civilne zaštite Bosansko Grahovo, radnici šumarije i druge raspoložive službe, dok je kao ispomoć iz Livna upućen DVD Sveta Ana Lištani.

Požar kod Bosanskog Grahova otežano se gasi

Poseban problem predstavlja snažan vjetar koji pogoduje širenju požarne linije, dok nepristupačan teren otežava dolazak ekipa do pojedinih dijelova požarišta.

Tokom nedjelje u gašenju je učestvovao i Air Tractor, ali je zbog gustog dima i smanjene vidljivosti morao prekinuti djelovanje i vratiti se na aerodrom u Mostaru.

Zbog velikih razmjera požara ranije je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH, a njihov angažman je odobren.

Pored nepovoljnih vremenskih uslova, gašenje usporava i nedostatak vatrogasaca, cisterni, vozila i druge potrebne opreme, zbog čega su mogućnosti djelovanja na pojedinim dijelovima terena ograničene.

Prema informacijama nadležnih službi, na drugim područjima Kantona 10 trenutno nema većih požara koji bi predstavljali ozbiljniju prijetnju, dok se situacija na području Bosanskog Grahova i dalje prati.

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