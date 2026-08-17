Požar na Plješevici: Teren nepristupačan, razmatra se angažman helikoptera OSBiH

Požar na području Plješevice, uz granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tokom noći su obišli premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić i ekipe koje su angažovane na terenu, kako bi procijenili stanje i mogućnosti gašenja vatre.

Dizdarić je nakon ponoći stigao na požarište zajedno s gradonačelnikom Bihaća, pripadnicima Gorske službe spašavanja, Granične policije BiH i vatrogascima.

Prema njegovim riječima, dijelu područja na kojem se vatra trenutno nalazi moguće je sigurno pristupiti, ali veliki problem predstavlja nepristupačan teren. Zbog toga se razmatralo da ekipe do požarišta dođu pješice, noseći vodu i vatrogasni alat.

Premijer USK ocijenio je da situacija nije alarmantna, ali da je potrebno reagovati što prije kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Posebno je naglasio da se vatra trenutno ne širi prema Bihaću i okolnim naseljima.

Dodatnu poteškoću predstavlja vjetar koji može uticati na pravac i brzinu širenja otvorenog plamena, zbog čega je najavljeno maksimalno angažovanje raspoloživih službi.

Tokom jutra trebala bi biti poznata i odluka o mogućem angažovanju helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prethodno će biti izvršena procjena sigurnosnih uslova i mogućnosti gašenja požara iz zraka.

Dizdarić je istakao da u ovom trenutku nisu ugroženi ljudski životi niti imovina stanovništva, dok će vatrogasci i ostale raspoložive službe nastojati požar što prije staviti pod kontrolu.