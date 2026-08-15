Potvrđeno: U požaru kod Omiša stradala državljanka BiH

Državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši stradala je u velikom požaru koji je zahvatio područje Omiša, potvrđeno je iz Ministarstva turizma i sporta Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice.

Antešević je u Hrvatskoj boravila kao sezonska radnica, a nestala je 13. augusta na području Stanića dok je pokušavala pobjeći od požara. Tijelo je pronađeno jučer ujutro na požarištu.

Prema dosadašnjim informacijama, Dragana se u trenutku bijega nalazila u automobilu s još dvije osobe. U jednom trenutku izašla je iz vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Nakon njenog nestanka pokrenuta je potraga, a porodica je dostavila DNK uzorke radi identifikacije. Njen suprug stigao je u Hrvatsku.

Iz Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice izrazili su saučešće porodici stradale državljanke BiH.