Potvrđeno: U požaru kod Omiša stradala državljanka BiH

RTV SLON
Foto: nestali.hr

Državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši stradala je u velikom požaru koji je zahvatio područje Omiša, potvrđeno je iz Ministarstva turizma i sporta Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice.

Antešević je u Hrvatskoj boravila kao sezonska radnica, a nestala je 13. augusta na području Stanića dok je pokušavala pobjeći od požara. Tijelo je pronađeno jučer ujutro na požarištu.

Prema dosadašnjim informacijama, Dragana se u trenutku bijega nalazila u automobilu s još dvije osobe. U jednom trenutku izašla je iz vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Nakon njenog nestanka pokrenuta je potraga, a porodica je dostavila DNK uzorke radi identifikacije. Njen suprug stigao je u Hrvatsku.

Iz Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice izrazili su saučešće porodici stradale državljanke BiH.

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