Požari u Dalmaciji i dalje aktivni: Vatrogasci saniraju požarišta, uključeni i kanaderi

Situacija na većini požarišta u Dalmaciji je povoljnija, ali vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Na terenu su angažirane brojne kopnene ekipe, dok zračne snage pomažu u gašenju i sanaciji najzahtjevnijih dijelova.

Najzahtjevnija situacija i dalje je kod Lokve Rogoznice, gdje je požar zahvatio oko 1.000 hektara trave, niskog rastinja i borove šume. U dosadašnjoj intervenciji učestvovala su 253 vatrogasca sa 83 vozila, uz pomoć četiri kanadera i četiri Air Tractora.

U požaru su povrijeđene 43 osobe, među kojima su i tri vatrogasca, dok je oko 2.500 ljudi bilo evakuisano i zbrinuto u prihvatnim centrima. Jedna osoba je smrtno stradala. Požar još nije u potpunosti ugašen, a tokom noći na sanaciji je radilo 90 vatrogasaca.

Povoljnija situacija je na Pelješcu, gdje vatrogasci nastavljaju sanirati požarište kod Kune Pelješke. Vatra je zahvatila oko 500 hektara borove šume, a u intervenciji je učestvovalo 250 vatrogasaca sa 73 vozila, uz podršku četiri kanadera i jednog Air Tractora.

Vatrogasci su tokom noći nastavili osiguravati teren, dok je dio ekipa upućen na teško pristupačne dijelove požarišta. Prema procjenama nadležnih, trenutni vremenski uslovi pogoduju nastavku sanacije.

U Zadarskoj županiji požar kod Ninskih Stanova je lokalizovan, a ekipe rade na sanaciji. U gašenju su učestvovala 79 vatrogasaca sa 29 vozila i četiri protupožarna aviona.

Istovremeno, požar kod mjesta Savar na Dugom otoku još je aktivan. Vatra je zahvatila travu, nisko rastinje i makiju, ali su vatrogasci uspjeli zaštititi sve objekte. U subotu ujutro na požarište su upućena i dva kanadera.

Hrvatska vatrogasna zajednica navodi da se stanje na požarištima prati i dalje, uz nastavak sanacije na područjima gdje postoji opasnost od ponovne aktivacije vatre.