Požar na Dugom otoku i dalje aktivan: Vatrogasci se cijelu noć borili s vatrom

Veliki požar koji je sinoć izbio u blizini Brbinja na Dugom otoku još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Vatrogascima gašenje otežavaju strm i nepristupačan teren te gusta makija, a jutros su u akciju uključena i dva kanadera.

Tokom noći prioritet je bio zaštititi kuće i vikendice koje se nalaze u blizini požarišta. Prema dosadašnjim informacijama, vatrogasci su uspjeli odbraniti objekte i nema prijavljene materijalne štete.

Na terenu je angažovano oko 100 vatrogasaca, uključujući lokalne ekipe i dodatne snage koje su tokom noći pristigle s kopna. Požarište je podijeljeno na dvije linije, duge oko kilometar i 600 metara.

Osim požara na Dugom otoku, vatrogasci su tokom noći intervenisali i na još nekoliko lokacija na zadarskom području. Požari kod Galovca, Zemunika i Mostara brzo su stavljeni pod nadzor, dok je jutros zabilježen i manji požar na otoku Ižu, koji je također brzo lokalizovan.

Zadarski vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dugom otoku, a dolazak zračnih snaga trebao bi olakšati gašenje i staviti vatru pod kontrolu.

U međuvremenu, očekuju se i nove informacije o stanju osoba teško povrijeđenih u požaru na području Omiša. Prema ranijim informacijama, četiri osobe s teškim opekotinama nalaze se na liječenju u Zagrebu, dok je njihovo zdravstveno stanje ozbiljno.