Bh. kadeti danas pred novim izazovom nakon poraza u polufinalu Eurobasketa

RTV SLON
Foto: FIBA

U16 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati u finale Eurobasketa B divizije nakon što je u polufinalu poražena od Islanda rezultatom 95:51.

Island je od početka susreta nametnuo svoj ritam i već na poluvremenu imao uvjerljivu prednost od 47:30. Bh. kadeti nisu uspjeli napraviti preokret, pa su Islanđani na kraju slavili sa čak 44 poena razlike.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bili su Asad Bećarević sa devet i Mak Omerović sa osam poena.

Island je predvodio Jack sa 20 poena, dok je Haraldsson dodao 16.

Bh. reprezentaciju danas očekuje utakmica za treće mjesto. Protivnik će biti Hrvatska ili Estonija, a susret je zakazan za 18:30 sati.

Iako su ostali bez finala, izabranici BiH i dalje imaju priliku ostvariti veliki cilj. Pobjeda u utakmici za treće mjesto donosi plasman u A diviziju Evropskog prvenstva.

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