Više požara širom TK: Gorjeli automobil, nisko rastinje, deponije i trafo stanica

RTV SLON
Vatrogasci, tuzla servis

Vatrogasne ekipe na području Tuzlanskog kantona tokom protekla 24 sata imale su više intervencija zbog požara na različitim lokacijama.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite TK, u Banovićima je u centru grada izbio požar na putničkom vozilu, zbog čega su intervenisali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice.

Na području Gradačca zabilježene su dvije intervencije. U Mjesnoj zajednici Hazna gorjela je divlja deponija, dok je u Međiđi Gornjoj, u zaseoku Durakovići, došlo do požara niskog rastinja. U gašenju su, pored četiri vatrogasca, pomogla i četiri građanina.

Dvije intervencije imali su i vatrogasci u Kalesiji, gdje je nisko rastinje gorjelo u mjesnim zajednicama Jajići i Sarači.

U Lukavcu su vatrogasci intervenisali u Mjesnoj zajednici Huskići zbog požara na divljoj deponiji.

Požar je zabilježen i na području Srebrenika. U Mjesnoj zajednici Ormanica gorjelo je nisko rastinje, a vatra je djelimično zahvatila i trafo stanicu.

Još jedan požar niskog rastinja zabilježen je u Mjesnoj zajednici Jasenica, u naselju Humci.

Vatrogasne ekipe su pravovremenim intervencijama stavile požare pod kontrolu, a nadležni nastavljaju pratiti stanje na terenu.

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