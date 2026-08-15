Danas je Velika Gospa: Evo zašto se 15. augusta slavi ovaj veliki katolički blagdan

Katolička crkva danas, 15. augusta, obilježava Veliku Gospu, odnosno svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najvažnijih katoličkih blagdana, koji se posebno svečano obilježava u brojnim zemljama, pa tako i među vjernicima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

U središtu Velike Gospe nalazi se vjerovanje da je Marija, nakon završetka svog zemaljskog života, uznesena dušom i tijelom u nebesku slavu. Katolička crkva ovo vjerovanje smatra dogmom koju je papa Pio XII. proglasio 1950. godine.

Velika Gospa nije samo vjerski blagdan, već je kroz stoljeća postala i dio tradicije brojnih krajeva. Na današnji dan vjernici odlaze na mise, hodočašća i procesije, a posebno se posjećuju marijanska svetišta.

Među najpoznatijim mjestima u Hrvatskoj u kojima se Velika Gospa obilježava posebno svečano su Marija Bistrica, Sinj i Trsat. Brojni vjernici u svetišta dolaze pješice, često ispunjavajući zavjete ili moleći za zdravlje, porodicu i svoje bližnje.

Posebno mjesto zauzima i Sinj, gdje se Velika Gospa obilježava uz tradicionalnu procesiju s likom Čudotvorne Gospe Sinjske. U Mariji Bistrici, jednom od najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta, ovaj dan svake godine okuplja veliki broj hodočasnika.

Za katoličke vjernike Velika Gospa nosi poruku nade, vjere i života nakon zemaljske smrti, a Marija se smatra Isusovom majkom i zagovornicom vjernika.

Današnji blagdan tako u sebi spaja vjersku poruku i tradiciju, a brojni vjernici 15. august provode u molitvi, na misnim slavljima, hodočašćima i u krugu porodice.