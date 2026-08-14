Zmajići večeras protiv Islanda za finale Eurobasketa B divizije

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja borbu za medalju na FIBA U16 Eurobasketu B divizije. Mladi Zmajevi će u polufinalu odmjeriti snage s Islandom, a utakmica se igra od 18:30 sati u Gevgeliji.

BiH je mjesto među četiri najbolje selekcije izborila nakon dramatične četvrtfinalne pobjede protiv Velike Britanije rezultatom 83:73 poslije produžetka. Reprezentativci BiH uspjeli su se vratiti nakon zaostatka u prvom poluvremenu, a u dodatnih pet minuta potpuno su nadigrali Britance.

Island je, s druge strane, bio ubjedljiv u četvrtfinalu. Islanđani su savladali Crnu Goru sa 91:69, a posebno raspoloženi bili su u šutu za tri poena, pogodivši čak 15 trojki. Atli Haraldsson predvodio ih je sa 19 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Pred večerašnji duel zanimljivo je da su BiH i Island kroz historiju U16 takmičenja odigrali četiri međusobna susreta i obje selekcije imaju po dvije pobjede. Posljednji put sastali su se 2023. godine, kada je Island slavio sa 73:62, dok je BiH u četvrtfinalu B divizije 2018. godine bila ubjedljiva sa 86:59.

Ekipe su veoma izjednačene i prema dosadašnjem učinku na prvenstvu. Island prosječno postiže 79,3, a BiH 79,2 poena po utakmici, dok bh. selekcija ima nešto više skokova – 52,8 po susretu naspram 52 Islanda.

Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale, dok se u drugom polufinalu sastaju Hrvatska i Estonija.