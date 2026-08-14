Tuzla dobija 80 novih parking mjesta na frekventnoj lokaciji

Grad Tuzla i JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ uređuju prostor između Gimnazije „Meša Selimović“ i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje će biti formirano 80 novih parking mjesta.

Uređenjem ove lokacije bit će povećan kapacitet parkinga u dijelu grada koji svakodnevno koristi veliki broj studenata, učenika, zaposlenika i građana. Nakon završetka radova, upravljanje parking prostorom preuzet će JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“.

Također, u toku su radovi na uređenju platoa ispred zgrade Univerziteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta. Uklanja se postojeći asfalt, koji je zbog dotrajalosti i uticaja korijenja drveća bio značajno oštećen, nakon čega slijedi priprema podloge, ugradnja novog tamponskog sloja i sanacija oborinske odvodnje.

Po završetku pripremnih radova, plato će biti asfaltiran i ponovo stavljen u funkciju.

Lokaciju na kojoj se provode radovi posjetili su gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, dr. sc. Miralem Mulać.

Gradonačelnik Lugavić najavio je da će Grad Tuzla nastaviti raditi na pronalasku novih lokacija za izgradnju garaža i dodatnih parking mjesta.

„U budućem periodu aktivno ćemo raditi na pronalasku novih lokacija za izgradnju garaža i dodatnih parking prostora. Pronašli smo veći broj lokacija koje ćemo planirati za ove namjene, a u narednom periodu predstavit ćemo građanima lokacije na kojima planiramo izgradnju novih garaža i novih parking mjesta. Cilj je omogućiti lakši pristup parking prostoru i smanjiti poteškoće s kojima se građani suočavaju prilikom pronalaska parkinga na području grada“, kazao je gradonačelnik Lugavić.