Federalno tužilaštvo otkrilo nove detalje pretresa Rimca i Ćosića

Jasmina Ibrahimović
Foto: Fena

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva jučer su izvršeni lični pretresi ministra Nediljka Rimca i njegovog savjetnika Ivice Ćosića.

Glasnogovornica Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević potvrdila je za Fenu da privođenja nije bilo, ali da Rimac i Ćosić imaju status osumnjičenih u predmetu koji vodi Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva.

Tokom pretresa privremeno su oduzeti mobilni telefoni, računarska oprema i dokumentacija koja će biti korištena u nastavku istrage.

Pretresi su provedeni u okviru istrage povezane s poliklinikom New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a kasnije je promijenila naziv u Northwestern Medical Center IVF.

Nakon zatvaranja klinike otvorena su pitanja zaštite prava pacijenata i daljnjeg čuvanja pohranjenog biološkog materijala. Predmet je prvobitno otvorilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a potom ga je preuzeo POSKOK.

Zatvaranje klinike izazvalo je veliku zabrinutost među korisnicima, posebno zbog neizvjesnosti oko embriona i drugog biološkog materijala. Oni su mjesecima bili osigurani u prostorijama klinike, a kasnije ih je preuzela Kantonalna bolnica Zenica.

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