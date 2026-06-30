Dan policije u FBiH sutra će biti obilježen svečanom ceremonijom u Sarajevu

Dan policije u FBiH bit će obilježen sutra, 1. jula 2026. godine, svečanom ceremonijom koju će u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu upriličiti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije.

Ceremonija se organizuje povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana koji se tradicionalno obilježava u znak poštovanja prema policijskim službenicima i njihovoj ulozi u očuvanju sigurnosti građana.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije najavljeno je da će svečanost biti održana u Sarajevu, uz prisustvo predstavnika policijskih struktura i drugih zvanica.

Dan policije u FBiH prilika je da se istakne značaj rada policijskih službenika, kao i doprinos institucija koje djeluju u okviru sigurnosnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije i ove godine obilježavaju Dan policije u FBiH prigodnim programom, čime se nastavlja tradicija obilježavanja 1. jula kao važnog datuma za policijske strukture u Federaciji BiH.