FUP izuzima dokaze u predmetu „Donja Jablanica“, obuhvaćeno šest pravnih osoba

Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti u okviru istrage u predmetu „Donja Jablanica“, koji se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine.

Po naredbi Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, privremeno se oduzimaju predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo.

Aktivnosti se provode pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH. Istovremeno se na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza.

Predmet „Donja Jablanica“ formiran je nakon poplava i klizišta koja su početkom oktobra 2024. godine pogodila Donju Jablanicu i druga područja Hercegovine i srednje Bosne. U nesreći je poginuo veliki broj ljudi, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni.

Istragom se pokušava utvrditi da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koji su mogli utjecati na razmjere tragedije. Pažnja istražnih organa usmjerena je i na postupanje više pravnih i odgovornih osoba.

Među pitanjima koja se provjeravaju su eksploatacija kamenoloma u blizini Donje Jablanice i poštivanje propisa koji se odnose na njegovo poslovanje.

Iz FUP-a su naveli da će, u saradnji s Posebnim odjelom Federalnog tužilaštva FBiH, nastaviti istragu kako bi bile utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije u Donjoj Jablanici.