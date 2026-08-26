Predmet „Donja Jablanica“: FUP izuzima dokumentaciju kod devet privrednih subjekata

Arnela Šiljković - Bojić
Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica
Foto: FENA/ Jablanica

Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju intenzivne istražne aktivnosti u predmetu „Donja Jablanica“, po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Aktivnosti se provode na području Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona, kao i Kantona Sarajevo.

Iz FUP-a je saopćeno da je na terenu angažovan veći broj policijskih službenika.

Na lokacijama na kojima posluje devet privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama Suda, s ciljem daljnjeg prikupljanja materijalnih dokaza u predmetu „Donja Jablanica“.

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