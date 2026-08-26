Crveno upozorenje za BiH: Temperature u petak do 40 stepeni

Crveno upozorenje za Bosnu i Hercegovinu izdato je zbog izrazito visokih dnevnih temperatura koje se očekuju u petak, 28. augusta.

Upozorenje će biti na snazi širom zemlje od 11 do 17 sati, kada se očekuju temperature zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Zbog ekstremne vrućine građanima se preporučuje da poduzmu mjere zaštite, posebno kada je riječ o starijim osobama, djeci, hroničnim bolesnicima i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, potrebno je pratiti savjete nadležnih službi, izbjegavati nepotrebno izlaganje visokim temperaturama i pružiti pomoć osobama koje mogu biti posebno ugrožene.

U upozorenju se navodi i mogućnost problema i kvarova na infrastrukturi usljed ekstremno visokih temperatura, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez tokom najtoplijeg dijela dana.