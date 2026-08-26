Luka Kulenović objasnio zašto je izabrao BiH umjesto Kanade

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Kulenović otkrio je zbog čega je odlučio nastupati za Zmajeve, iako je rođen u Torontu i imao mogućnost igrati za Kanadu.

Napadač nizozemskog Heraclesa istakao je da dileme praktično nije ni bilo, jer se odrastajući mnogo više povezivao s Bosnom i Hercegovinom.

„Odrastajući, navijao sam za Bosnu. Kanada mi nije puno značilo kao reprezentacija. Više se osjećam kao kod kuće u Bosni. Nije bilo puno razmišljanja“, rekao je Kulenović za Instagram profil Šabana Avdića.

Kulenović je do sada upisao tri nastupa za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Iako je rođen u Kanadi, fudbalski put velikim dijelom veže ga za Bosnu i Hercegovinu i region. Prošao je omladinske selekcije Borca, Krupe i Trenčina, a potom nastupao za Željezničar iz Banje Luke, Osijek, Kustošiju i Rudar Prijedor.

Nakon toga igrao je za Slogu Doboj, odakle je otišao u češki Slovan Liberec, a karijeru je potom nastavio u nizozemskom Heraclesu Almelo.