Elektroprivreda BiH: Oklonjeni tehnički problemi, normalizovane emisije prašine na Bloku 4 TE Tuzla

Adin Jusufović
Termoelektrana Tuzla, TE Tuzla, elektroprivreda BiH, struja

Nakon višednevnih problema sa povećanim emisijama iz Bloka 4 Termoelektrane Tuzla, stanje je jutros normalizovano, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla obavještava javnost da su, nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu Bloka 4 TE Tuzla, u jutarnjim satima 26.08.2026.godine, svedene u granice projektovanih vrijednosti.

Do povećanja emisija u prethodnom periodu došlo je usljed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23.08.2026.godine, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema.

Tokom cijelog perioda, TE Tuzla je kontinuirano pratila emisije i poduzimala potrebne mjere, a o normalizaciji stanja obavijestila je i nadležne institucije.

TE Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisija i rada postrojenja, uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguranja stabilnog i pouzdanog rada Bloka 4.

Elektroprivreda BiH je od 2024. do polovine 2026.godine, u održavanje i remont postrojenja u termoelektranama Tuzla i Kakanj, smenjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilniju proizvodnju električne energije, uložila 180 miliona vlastitih sredstava što je za 40 miliona KM više nego tokom perioda  2015. – 2023. godina.

Rezultat ulaganja je očuvanje domaćih proizvodnih kapaciteta, očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027.godini u odnosu na 2026-tu za oko 36 posto i smanjenju zavisnost od uvoza energije.

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