Velika akcija SIPA-e: Pretresi u četiri grada, uhapšeno šest osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e, realizovali su 25. augusta operativnu akciju „Han“, usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.

Postupajući po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva BiH, pripadnici SIPA-e uhapsili su šest osoba zbog sumnje da su počinile krivično djelo organizovani kriminal u vezi s neovlaštenim prometom akciznih proizvoda i nedopuštenim skladištenjem robe.

Pretresi stambenih i pomoćnih prostorija, kao i pokretnih stvari koje koriste osumnjičene osobe, obavljeni su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 konvertibilnih maraka.

Policija je oduzela i 100 kilograma duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 20 PVC vrećica sa sitno rezanim duhanom, 1.471 paklicu cigareta različitih marki, 297 metaka kalibra 7,62 milimetra te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku.

Uhapšene osobe će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predate u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Akcija je provedena u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH te policijskim službenicima ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Zapadnohercegovačkog kantona.

Iz SIPA-e navode da je operativna akcija „Han“ rezultat višemjesečnog rada na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.