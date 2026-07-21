Operativna akcija „Ford“: Hapšenje migranata

Operativna akcija Ford nastavljena je na području Kantona Sarajevo, gdje je SIPA uhapsila jednu osobu osumnjičenu za krijumčarenje migranata.

Operativna akcija Ford nastavljena je u ponedjeljak, 20. jula 2026. godine, na području Kantona Sarajevo, gdje su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili jednu osobu.

U okviru akcije pretresena je jedna lokacija koju koristi uhapšena osoba. Pretres je izvršen zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivična djela organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata i krijumčarenje ljudi, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u daljem krivičnom postupku.

Nakon hapšenja, osumnjičena osoba sprovedena je u prostorije SIPA-e, gdje je izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje. Potom je u zakonskom roku predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija Ford provedena je po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su i službenici Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, kao i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Aktivnosti u ovom predmetu podržane su kroz projekat EU4FAST.