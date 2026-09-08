Konaković dao dvojici službenika Ambasade Srbije 48 sati da napuste BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković donio je odluku da se dvojica službenika Ambasade Srbije u BiH proglase nepoželjnim osobama, zbog čega imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu.

Konaković je na vanrednoj konferenciji za medije saopćio da je, u skladu sa pravilnikom o proglašavanju nepoželjne osobe, odluka donesena za Milana Dulanovića, vojnog atašea u Ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA-e.

„Imaju rok od 48 sati da napuste BiH“, rekao je Konaković.

Povučena saglasnost na regionalnu deklaraciju

Šef bh. diplomatije najavio je i dodatne poteze u odnosima sa Srbijom. Kako je naveo, Bosna i Hercegovina povukla je saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori.

Konaković je poručio da BiH neće učestvovati u potpisivanju deklaracija o dobrosusjedskim odnosima dok, kako je naveo, aktuelno ponašanje vlasti Srbije pokazuje drugačiju sliku odnosa u regionu.

O odluci je, prema njegovim riječima, obaviještena i Vlada Crne Gore.

Najavio je i mogućnost povlačenja Bosne i Hercegovine iz još nekoliko sporazuma čiji je potpisnik i Srbija.

Kritike na račun reakcije Evropske unije

Konaković se tokom konferencije osvrnuo i na reakcije evropskih zvaničnika nakon događaja u Srbiji povezanih sa smrću i sahranom Ratka Mladića.

Kazao je da cijeni to što su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa naknadno korigovali prve reakcije, ali smatra da ni nova poruka nije dovoljno jasna.

Posebno je kritikovao to što, prema njegovom mišljenju, odgovornost nije jasno adresirana prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Poručujem Evropskoj uniji da cijenimo što su korigovali prvu izjavu, ali je druga izjava nedovoljno jasna“, kazao je Konaković.

Najavljeno smanjenje odnosa sa Srbijom

Konaković je dan ranije, nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, najavio da će Bosna i Hercegovina odnose sa Srbijom svesti na minimum i povući osoblje iz Ambasade BiH u Beogradu.

Najnovije odluke o proglašavanju dvojice službenika Ambasade Srbije nepoželjnim osobama i povlačenju saglasnosti na regionalnu deklaraciju predstavljaju prve konkretne poteze koje je Ministarstvo vanjskih poslova BiH poduzelo nakon tih najava.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.