Konaković traži zabranu koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu

Koncert Jelene Karleuše u Sarajevu najavljen je za august, a ova najava izazvala je reakciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je poručio da će od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo tražiti zabranu održavanja nastupa.

Karleuša bi, prema najavama, trebala nastupiti 8. augusta u Sarajevu, a Konaković je u javnoj reakciji naveo da nije iznenađen najavom njenog dolaska. U svom obraćanju osvrnuo se i na ranije istupe Fahrudina Radončića, za koje tvrdi da su imali cilj predstaviti pjevačicu u pozitivnom svjetlu.

Konaković je naveo da se protivi održavanju koncerta zbog ranijih stavova Jelene Karleuše o Srebrenici, ističući da se, prema njegovom mišljenju, ne smije dozvoliti normalizacija javnih nastupa osoba koje su vrijeđale žrtve i one koji govore o genocidu.

“Zatražiću od MUP-a KS da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju”, poručio je Konaković.

On je naglasio da njegova reakcija nije pitanje estrade, nego, kako navodi, pokušaj da se zaustavi ponižavanje žrtava i normalizacija negiranja genocida. Dodao je da smatra važnim reagovati na svaku pojavu kojom se, prema njegovim riječima, negatorima genocida prašta i omogućava javni prostor.

Konaković je odbacio moguće kritike da se kao ministar vanjskih poslova ne bi trebao baviti ovom temom, poručujući da je riječ o pitanju dostojanstva i odnosa prema stradanju Bošnjaka.

“Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vrijeđa moj narod i naše stradanje”, naveo je Konaković.

Najava koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu tako je otvorila novu javnu raspravu, u kojoj se pitanje muzičkog nastupa povezalo s ranijim izjavama pjevačice, odnosom prema genocidu u Srebrenici i mogućom reakcijom nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo.

Za sada nije poznato da li će MUP Kantona Sarajevo postupati po najavi Konakovića i da li će održavanje koncerta biti dovedeno u pitanje.