Cijena nafte ponovo pala, Brent se spustio na oko 86 dolara

Cijena nafte na svjetskim tržištima nastavile su padati treći dan zaredom, dok se evropski berzanski indeksi danas kreću neujednačeno.

Cijena nafte Brent jutros je pala na oko 86 dolara po barelu, nakon informacija da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi mogao omogućiti sigurniju plovidbu tankera kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata.

Brent je oko 9.30 sati bilježio pad od 2,53 posto i trgovao se po cijeni od 86,33 dolara za barel. Američka WTI nafta istovremeno je pojeftinila za 2,59 posto, na približno 80,23 dolara po barelu.

Predstavnici Irana i Omana saopćili su da su ministri vanjskih poslova dvije zemlje razgovarali o mogućnosti uspostavljanja zajedničkog navigacionog koridora kroz Hormuški moreuz.

Razmatran je i zajednički projekat uklanjanja mina, što je dodatno smanjilo zabrinutost tržišta zbog mogućih poremećaja u transportu nafte kroz ovu strateški važnu morsku rutu.