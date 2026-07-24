Trumpove prijetnje uzdrmale tržišta: Nafta snažno porasla, berze u minusu

Wall Street pretrpio je snažan pad nakon što su rast cijena nafte i poslovni izvještaji velikih tehnoloških kompanija pojačali zabrinutost investitora zbog inflacije i ogromnih ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Dow Jones indeks u četvrtak je oslabio za 0,97 posto, odnosno za gotovo 507 bodova, te je trgovanje završio na 51.711 bodova. S&P 500 pao je za 1,21 posto, na 7.408 bodova, dok je tehnološki Nasdaq izgubio 2,15 posto i zaključio dan na 25.137 bodova. Bio je to najteži dnevni pad američkog tržišta dionica u posljednjih mjesec dana.

Tesla i Alphabet povukli tehnološki sektor naniže

Najveći pritisak na tržište stigao je iz tehnološkog sektora, nakon objave kvartalnih rezultata Tesle i Alphabeta, pr