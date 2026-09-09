Jedan od bh. industrijskih giganata privremeno obustavio proizvodnju

Ali Huremović
Jedan od bh. industrijskih giganata privremeno obustavio proizvodnju

Igman Konjic privremeno je obustavio proizvodnju zbog problema s vodosnabdijevanjem, a zaposlenici će od 8. do 11. septembra koristiti raspoloživi odmor.

Iz kompanije su naveli da nedostatak vode i pražnjenje raspoloživih bazena onemogućavaju redovan rad proizvodnih pogona, jer proizvodni proces zahtijeva kontinuirano snabdijevanje vodom.

Uprava Igmana i Sindikat kompanije održali su sastanak na kojem je konstatovano da je uredno vodosnabdijevanje neophodno ne samo za proizvodnju, nego i za održavanje propisanih higijenskih i sanitarnih uslova te provođenje mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Zbog toga je dogovoreno da zaposlenici Igmana u periodu od 8. do 11. septembra koriste raspoloživi odmor. Ukoliko vodosnabdijevanje bude normalizovano ranije, Uprava će donijeti odluku o nastavku rada.

Iz kompanije navode da su u stalnoj komunikaciji sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Konjic i Gradom Konjicom kako bi problem bio što prije riješen.

Prvobitno je bilo planirano da se proizvodnja nastavi u srijedu, 9. septembra, nakon očekivane normalizacije vodosnabdijevanja, ali je zbog nastavka problema donesena nova odluka o korištenju odmora do 11. septembra.

Ako problemi s vodom budu trajali i nakon tog datuma, Uprava Igmana i Sindikat ponovo će razmotriti situaciju i donijeti odluku o daljim koracima.

Igman Konjic jedna je od ključnih kompanija namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, a prošle godine proizvodnja je također bila privremeno zaustavljena, tada zbog problema s nabavkom baruta.

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