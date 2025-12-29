Manja proizvodnja uglja i koksa u FBiH, smanjen i uvoz naftnih derivata

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom novembra 2025. godine iznosila je 694 GWh, što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kada je zabilježeno 755 GWh.

U strukturi ukupne bruto proizvodnje električne energije, najveći udio imale su termoelektrane sa 51,4 posto, zatim hidroelektrane sa 40,9 posto, dok su vjetroelektrane učestvovale sa 7,7 posto.

Istovremeno je zabilježen pad proizvodnje uglja. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u novembru 2025. godine iznosila je 258.762 tone, dok je u istom periodu 2024. godine bila 296.024 tone. Sličan trend prisutan je i kod lignita, čija je proizvodnja u novembru ove godine iznosila 99.172 tone, u odnosu na 108.923 tone godinu ranije.

Manja je i proizvodnja koksa, koja je u novembru 2025. godine iznosila 18.619 tona, dok je u istom mjesecu prethodne godine proizvedeno 36.712 tona.

Kada je riječ o naftnim derivatima, uvoz u novembru 2025. godine iznosio je 101.877 tona, što je također manje u odnosu na 105.590 tona u istom mjesecu 2024. godine. U ukupnoj količini uvezenih naftnih proizvoda najveći udio imao je dizel sa 75,7 posto, slijede bezolovni motorni benzin sa 10,8 posto, mazut i ekstra lako lož ulje sa 6,2 posto, dok je na ostale derivate otpadalo 7,3 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.