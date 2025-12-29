Manja proizvodnja uglja i koksa u FBiH, smanjen i uvoz naftnih derivata

Arnela Šiljković - Bojić
Ugalj -
Foto: RTV Slon/ Ugalj

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom novembra 2025. godine iznosila je 694 GWh, što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kada je zabilježeno 755 GWh.

U strukturi ukupne bruto proizvodnje električne energije, najveći udio imale su termoelektrane sa 51,4 posto, zatim hidroelektrane sa 40,9 posto, dok su vjetroelektrane učestvovale sa 7,7 posto.

Istovremeno je zabilježen pad proizvodnje uglja. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u novembru 2025. godine iznosila je 258.762 tone, dok je u istom periodu 2024. godine bila 296.024 tone. Sličan trend prisutan je i kod lignita, čija je proizvodnja u novembru ove godine iznosila 99.172 tone, u odnosu na 108.923 tone godinu ranije.

Manja je i proizvodnja koksa, koja je u novembru 2025. godine iznosila 18.619 tona, dok je u istom mjesecu prethodne godine proizvedeno 36.712 tona.

Kada je riječ o naftnim derivatima, uvoz u novembru 2025. godine iznosio je 101.877 tona, što je također manje u odnosu na 105.590 tona u istom mjesecu 2024. godine. U ukupnoj količini uvezenih naftnih proizvoda najveći udio imao je dizel sa 75,7 posto, slijede bezolovni motorni benzin sa 10,8 posto, mazut i ekstra lako lož ulje sa 6,2 posto, dok je na ostale derivate otpadalo 7,3 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

pročitajte i ovo

Vijesti

U oktobru u FBiH industrijska proizvodnja veća za 3,2 posto

Vijesti

Cijene ogrjeva pred sezonu grijanja: Drva i pelet skuplji nego lani,...

Istaknuto

Lakić: Za energetsku stabilnost FBiH neophodno povećati proizvodnju uglja i razvijati...

Vijesti

Kolektivni ugovor za rudare- Veće plate za veću proizvodnju uglja

Istaknuto

Kapo: Nažalost, u BiH ne proizvodimo dovoljno za svoje potrebe

Istaknuto

U FBiH u decembru povećana proizvodnja struje i uglja

Magazin

Cumalikizik: UNESCO selo u kojem razumijemo zašto volimo turske serije

Vijesti

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na nepravdu

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. decembar

Tuzla i TK

Halilagić: Historijski budžet u iznosu od skoro 952 miliona KM

BiH

Proizvodnja struje iz obnovljivih izvora bilježi snažan rast u BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]