BCC Tuzla danas radi skraćeno

BCC Tuzla danas će raditi po skraćenom radnom vremenu zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Kako je saopćeno iz ovog tržnog centra, radno vrijeme BCC-a Tuzla u srijedu, 24. juna, bit će do 20:30 sati. Razlog je večerašnja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, koju Zmajevi igraju u okviru grupne faze Mundijala.

Izuzetak je CineStar Tuzla, koji će raditi do 23:00 sata.

Podsjećamo, zbog utakmice BiH i Katara danas skraćeno rade i sve Bingo trgovine. Kako je ranije objavljeno, radno vrijeme Bingo trgovina prilagođeno je večerašnjem nastupu bh. reprezentacije, kako bi uposlenici i građani mogli pratiti jednu od najvažnijih utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica BiH, Katar igra se večeras od 21:00 sat po našem vremenu. Obje reprezentacije u susret ulaze sa po jednim osvojenim bodom nakon prva dva kola, pa ovaj meč ima poseban značaj u borbi za nastavak takmičenja.