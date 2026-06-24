Naređena evakuacija zbog požara na deponiji Uborak kod Mostara

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić obratio se javnosti nakon sjednice Štaba civilne zaštite Grada Mostara, održane povodom novog požara koji je jutros izbio na deponiji Uborak.

Kordić je potvrdio da je naređena evakuacija stanovništva jer su, prema dostupnim informacijama, ugrožene okolne kuće. Požar je izbio na dijelu deponije gdje se nalaze automobilske gume, a dodatnu opasnost predstavlja i spremnik goriva u blizini lokaliteta.

Prema riječima gradonačelnika Mostara, postoje indicije da je požar podmetnut. Naveo je da su se određene osobe tokom noći neovlašteno kretale po prostoru deponije.

“Nadam se da će ovaj slučaj dobiti sudski epilog. Bez sudskog rješenja se ova priča neće završiti”, rekao je Kordić.

On je istakao da su o svemu obaviještene nadležne institucije, uključujući i Vladu Federacije BiH. Dodao je i da su pomoć ponudili brojni načelnici iz Bosne i Hercegovine.

Govoreći o odgovornosti Grada Mostara, Kordić je kazao da se osjeća odgovorno i frustrirano, naglašavajući da gradske vlasti godinama pokušavaju riješiti problem deponije Uborak.

Poručio je da se otpad mora ukloniti, jer bi u suprotnom mogao izazvati dodatne probleme za stanovništvo Mostara.