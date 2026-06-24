Kako se zaštititi od vrućine tokom vrelih ljetnih dana

Zaštita od vrućine posebno je važna tokom vrelih ljetnih dana, kada visoke temperature mogu negativno uticati na zdravlje, naročito kod starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i osoba koje veći dio dana provode na otvorenom.

Jedan od najvažnijih savjeta je redovan unos tečnosti. U ovim danima potrebno je piti dovoljno vode, čak i onda kada ne osjećamo izraženu žeđ. Osim vode, mogu se konzumirati i topli napici, ali treba izbjegavati pića bogata šećerom i kofeinom. Alkohol se ne preporučuje, jer doprinosi dehidrataciji, što dodatno opterećuje organizam tokom visokih temperatura.

Tokom vrućina preporučuje se i laganija ishrana. Obilne i teške obroke najbolje je zamijeniti manjim i češćim obrocima tokom dana. Prednost treba dati voću i povrću, jer takva hrana organizmu pomaže da lakše podnese vrućinu, a istovremeno doprinosi nadoknadi tečnosti i soli koje se gube znojenjem.

Iako hladan tuš može djelovati kao najbrže osvježenje, stručnjaci preporučuju tuširanje mlakom vodom. Hladna voda naglo snižava tjelesnu temperaturu, ali se tijelo nakon toga brzo prilagođava vanjskoj temperaturi, zbog čega se znojenje može nastaviti još intenzivnije. Mlak tuš pomaže tijelu da se postepeno rashladi, bez naglih promjena.

Važan dio zaštite od vrućine je i odabir odjeće. Preporučuje se lagana, prozračna odjeća svijetlih boja, koja omogućava tijelu da lakše podnese visoke temperature. Prilikom izlaska napolje poželjno je nositi šešir ili kapu, kako bi se zaštitili glava i lice od direktnog izlaganja suncu.

Posebnu pažnju treba posvetiti i prostoru u kojem boravimo. Ako u domu nema klima uređaja, prozore je najbolje otvarati tokom noći i ranih jutarnjih sati, kada je zrak svježiji, dok tokom dana roletne i zavjese treba držati spuštene. Boravak u najhladnijim prostorijama može pomoći da se lakše prebrode najtopliji dijelovi dana.

Ventilator može donijeti osjećaj olakšanja, ali ne treba zaboraviti da on ne rashlađuje prostor na isti način kao klima uređaj. Zbog toga je i tokom njegovog korištenja važno redovno piti vodu. Kako bi se spriječilo dodatno zagrijavanje doma, preporučuje se i smanjena upotreba elektroničkih uređaja koji stvaraju toplotu.

Zaštita od vrućine podrazumijeva nekoliko jednostavnih, ali važnih navika, dovoljno tečnosti, laganu hranu, prikladnu odjeću, izbjegavanje alkohola i boravak u rashlađenom prostoru kad god je to moguće.