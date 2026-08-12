Uz iduću penziju jednokratna pomoć od 100KM

Penzionerima u Tuzlanskom kantonu i ove godine bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u visini od po 100KM, za čiju je realizaciju osigurano oko 3,9 miliona KM.

Sredstva su zajednički obezbijedili Vlada Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, a pomoć je namijenjena penzionerima sa najnižim primanjima i onima koji primaju tzv. “srazmjernu penziju”.

„To je 39.043 korisnika sa najnižim penzijama sa područja Tuzlanskog kantona. I evo danas kako smo čuli od predstavnika Federalnog zavoda za penzinsko-invalidsko osiguranje, time smo obuhvatili skoro 50% penzionera sa poručja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji imaju raspon najnižih penzija od 450 pa do 690 konvertibilnih maraka. Onako kako je to bio slučaj i u prethodne dvije godine, osim korisnika najnižih penzija, ovim sporazumom obuhvaćeni su i oni koje nazivamo korisnici takozvanih srazmjernih penzija.“ kazao je Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Zbog brojnih upita građana, iz resornog ministarstva pojasnili su da se primaocima srazmjernih penzija smatraju isključivo oni koji su pravo na penziju ostvarili u oba entiteta u Bosni i Hercegovini.

Penzioneri koji dio penzije primaju po osnovu staža ostvarenog u inostranstvu ne pripadaju ovoj kategoriji.

„Nema nikakvog izjašnjavanja. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje vodi evidenciju svojih korisnika, pa tako i korisnika srazmjerne penzije primjenom Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u provođenju penzijskog osiguranja između Federacije BiH i Fonda PIO Republike Srpske. Radi se o korisnicima srazmjerne penzije sa RS-om koji imaju, naprimjer, penziju u Federaciji BiH 200 konvertibilnih maraka, u Republici Srpskoj 200 konvertibilnih maraka, odnosno u konačnom zbiru 400 maraka, i ostvaruju pravo na razliku penzije u skladu sa odredbama člana 82. do iznosa najniže penzije u Federaciji BiH. Vrlo jednostavno, zašto se ne isplaćuje jednokratna pomoć korisnicima srazmjerne penzije sa inostranstvom? Imate čovjeka koji ovdje koristi penziju koja je u iznosu od 200 maraka, u Njemačkoj 1.000 eura, i onda ta jednokratna pomoć gubi svoj smisao, ne ide ciljanoj kategoriji penzionera.“ naveo je Emir Ajdin, zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda PIO/MIO.

Jednokratna pomoć bit će isplaćena uz augustovsku penziju, odnosno početkom septembra. Sistem isplate novca ostat će isti kao i prethodnih godina.

„Nikakvog razloga za brigu nema. Zašto smo obuhvatili penzionere koji su zatečeni u isplati u julu, da znamo sa kojim brojem baratamo, tako da možemo obuhvatiti tu kategoriju na jedan adekvatan, relevantan način, da možemo postignuti efikasnosti i punu transparentnost, između ostalog zbog cijelokupne te komplikovane proceduri, da možemo to realizovati do isplate penzija za august.“ dodao je Ajdin.

Tuzlanski kanton tako će i petu godinu zaredom izdvajati jednokratnu pomoć za penzionere u TK i trenutno je jedini u FBiH koji čini isto. U posljednjih pet godina za isplatu jednokratnih novčanih pomoći izdvojeno je gotovo 19 miliona KM.

O značaju ove mjere govori i podatak da skoro svaki drugi penzioner u Tuzlanskom kantonu prima najnižu penziju, dok je njihov udio na nivou Federacije BiH oko 42 posto.