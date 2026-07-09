Komarci vam kvare ljetne večeri? Evo kako ih možete prirodno držati podalje

Komarci su jedna od najčešćih ljetnih neugodnosti, posebno tokom večeri kada se najviše boravi na balkonima, u dvorištima, vikendicama ili pored vode. Iako ih je teško potpuno izbjeći, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da ih bude manje u prostoru u kojem boravite.

Zašto nas komarci uopšte privlače?

Komarce privlače miris tijela, toplota, vlaga, znoj i ugljen-dioksid koji izdišemo. Zbog toga se nekim ljudima čini da ih komarci “više vole” nego druge. Na broj uboda mogu uticati i mjesto na kojem boravimo, odjeća, doba dana i količina vlage u okolini.

Najaktivniji su u sumrak i predvečer, pa je upravo tada dobro pojačati zaštitu, posebno ako boravite vani duže vrijeme.

Prvo uklonite stajaću vodu

Najvažniji prirodni korak u borbi protiv komaraca je uklanjanje stajaće vode. Komarci se razmnožavaju u vodi koja se zadržava u podmetačima za saksije, kantama, buradima, starim posudama, olucima ili dječijim igračkama ostavljenim u dvorištu.

Redovno pražnjenje i čišćenje ovih mjesta može znatno smanjiti broj komaraca u blizini kuće ili zgrade.

Biljke i mirisi koji mogu pomoći

Pojedine biljke i prirodni mirisi mogu pomoći da se komarci drže podalje. Najčešće se spominju lavanda, menta, bosiljak, ruzmarin, matičnjak, limunska trava i citronela. Ove biljke mogu se držati u saksijama na prozorima, balkonima ili u blizini prostora za sjedenje.

Svijeće i ulja na bazi citronele, lavande ili eukaliptusa mogu biti korisni tokom boravka na otvorenom, ali njihovo djelovanje obično traje kraće i najbolje ih je kombinovati s drugim oblicima zaštite.

Oprez s eteričnim uljima

Prirodno ne znači uvijek potpuno bez rizika. Eterična ulja ne treba nanositi direktno na kožu bez razblaživanja, jer mogu izazvati iritaciju, crvenilo ili peckanje. Poseban oprez potreban je kod djece, trudnica i osoba koje imaju alergije ili osjetljivu kožu.

Prije korištenja bilo kojeg prirodnog preparata dobro je probati malu količinu na manjem dijelu kože i sačekati da se vidi hoće li biti reakcije.

Odjeća i mrežice su jednostavna zaštita

Lagana, šira odjeća dugih rukava i nogavica može pomoći u zaštiti od uboda, naročito u večernjim satima. Svjetlije boje su bolji izbor za ljeto, dok komarci lakše mogu ubosti kroz usku odjeću.

Mrežice na prozorima i vratima ostaju jedan od najefikasnijih načina zaštite doma. Ako se prozori često otvaraju navečer, mrežice mogu znatno smanjiti ulazak komaraca u prostorije.

Šta kada do uboda ipak dođe?

Mjesto uboda najbolje je ne češati, jer se tako koža dodatno nadražuje. Hladan oblog može ublažiti svrab i otok. Ako se pojavi veća reakcija, crvenilo koje se širi, povišena temperatura ili znakovi infekcije, potrebno je potražiti savjet ljekara.